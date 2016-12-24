В Мордовии зафиксирован умеренный рост цен

«За гранью цинизма»
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
В среднем за последнее время, по информации первого заместителя Председателя Правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, цены на разные категории товаров выросли от 4 до 15 процентов.
Мониторинг, как уточнил он, обычно выполняется «вживую», то есть непосредственно в магазинах. О резком скачке уведомляется ФАС. Пока, правда, никаких признаков картельного сговора не выявлено. А рост цен связан отчасти с сезонным подорожанием - тех же овощей или фруктов.
Есть, впрочем, и позитивные новости. Ажиотажный спрос на соль и гречку сошел на нет. Причем, если в период пика панических настроений граждане за несколько часов раскупали 20-дневные запасы, то сегодня они все чаще интересуются, как можно сдать приобретенный товар.
«В целом мы ожидаем, что инфляция по итогам марта составит около 5%», - резюмировал Владимир Мазов.
Об этом стыдно и горько говорить, но, пока вся страна готовится встречать 75-ю годовщину Великой Победы, 90-летняя труженица тыла Анна Матвеевна...
Флагман мордовской промышленности - светотехнический завод «Лисма» - объявил об очередной смене своего юридического статуса. Предприятие...
Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
В Ленинском суде Саранска в понедельник продлевали меру пресечения бывшему министру культуры и национальной политики Мордовии Анатолию...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...