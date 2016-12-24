В Мордовии зафиксирован умеренный рост цен

В среднем за последнее время, по информации первого заместителя Председателя Правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, цены на разные категории товаров выросли от 4 до 15 процентов.

Мониторинг, как уточнил он, обычно выполняется «вживую», то есть непосредственно в магазинах. О резком скачке уведомляется ФАС. Пока, правда, никаких признаков картельного сговора не выявлено. А рост цен связан отчасти с сезонным подорожанием - тех же овощей или фруктов.

Есть, впрочем, и позитивные новости. Ажиотажный спрос на соль и гречку сошел на нет. Причем, если в период пика панических настроений граждане за несколько часов раскупали 20-дневные запасы, то сегодня они все чаще интересуются, как можно сдать приобретенный товар.

«В целом мы ожидаем, что инфляция по итогам марта составит около 5%», - резюмировал Владимир Мазов.