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Пандемия коронавируса COVID-19 в разгаре, болезнь зарегистрирована в большинстве стран, количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, вирус отнял уже десятки жизней. Какова ситуация с вирусом в России, что нас ждет в ближайшем и отдаленном будущем, что надо предпринять, чтобы у нас не повторилась вспышка, охватившая Италию? По каким симптомам можно распознать COVID-19, что делать, если вы почувствовали недомогание? Как уберечь наиболее уязвимых к вирусу близких? Обо всем этом рассказывает главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
- Елена Юрьевна, говорят, что коронавирус приобрел новые свойства и стал опаснее. Это так?
- Да, это имеет место. Раньше он передавался от человека к человеку и еще к одному человеку, а сейчас он может передаваться и дальше - к четвертому и к пятому.
- Правда ли, что человеческий организм не вырабатывает к новой инфекции стойкий иммунитет и коронавирусом можно заразиться не один раз?
- Когда в конце февраля - начале марта появились статьи о повторных заболеваниях коронавирусной инфекцией, сразу было выдвинуто предположение о том, что иммунитет к ней не стоек. Но сейчас стало известно, что мы наблюдаем циркуляцию сразу двух вариантов вируса, и вполне возможно, что эти два вируса не имеют перекрестного иммунитета.
- Изменилось ли мнение медицинского сообщества по поводу заразности вируса? Он на самом деле стал более заразным?
- Выяснилось, что он более заразный, чем другие острые респираторные заболевания. И протекать он может более тяжело - но только у определенного контингента.
- В чем секрет того, что к COVID-19 более восприимчивы взрослые люди, а особенно пожилые и с хроническими заболеваниями, а дети, наоборот, практически им не болеют?
- Попадая в организм человека, вирус садится не на все клетки, а только на те, которые имеют определенные рецепторы. Так вот, есть такое предположение, что у детей таких рецепторов либо нет вообще, либо они еще незрелые и поэтому просто не готовы принять этот вирус. Именно по этой причине дети болеют реже и легче.
- Есть ли какая-либо информация о том, как коронавирус переносят беременные женщины и как это сказывается на развитии плода?
- В Китае наблюдали за такими женщинами, кроме того, в мире уже известен случай, когда женщина с коронавирусом родила ребенка. И хотя серьезных исследований на тему того, как протекает беременность на фоне инфекции, не проводилось, мы уже знаем, что коронавирус у беременных не очень активен.
- Насколько вирус устойчив и как долго он может оставаться активным?
- Устойчивость вируса еще оценивается, но уже сейчас можно сказать о том, что он не очень устойчив и прекрасно уничтожается дезинфицирующими средствами, а также примерно за десять минут его убивает ультрафиолетовое излучение. Проблема в том, что он хорошо сохраняется на поверхностях - но при определенной температуре и влажности. В среднем он остается активным до нескольких часов.
- Влияют ли климатические условия на распространение инфекции?
- Вирус очень хорошо передается от человека к человеку, а у человека - что на Крайнем Севере, что на экваторе - обычная температура 36,6...
- Уже есть выводы об основных показателях заболеваемости? Например, каков процент летальности вируса?
- Такие выводы мы сможем сделать только тогда, когда пройдет основной период эпидемии и когда вирус полностью пройдет через человеческую популяцию. Сейчас смертность в мире довольна высока. Но в каждой стране этот процент свой. И как мы уже знаем, детская смертность очень маленькая, а среди пожилых людей - более 20 процентов. Однако еще раз повторюсь, что пока эти данные не очень информативны.
- Как обычно протекает заболевание?
- Начинается оно так же, как любая другая респираторная инфекция. Оно может протекать в очень легкой, практически бессимптомной форме - человек может чувствовать разбитость, слабость, недомогание, головную боль, у него может быть даже небольшой, но кашель. Важно отметить, что, в отличие от гриппа, который всегда начинается остро, с подъема высокой температуры и ярко выраженной интоксикации, коронавирус может начинаться более плавно, с постепенным нарастанием этих симптомов.
- То есть специфических признаков у него нет?
- Совершенно верно. Поэтому, как только вы почувствовали любые признаки ОРВИ - боль в горле, слабость, недомогание, сочетание катаральных явлений с насморком, и особенно с сухим и даже непродуктивным кашлем - в обязательном порядке идите домой, желательно очень быстро и надев маску. И вызывайте врача на дом. Здесь нужно понимать, насколько важно сообщить вашему лечащему врачу всю информацию о том, что с вами было две или три недели тому назад: в каком транспорте вы ездили, были ли контакты с приезжими из-за границы, контактировали ли вы с людьми, которые заболели или уже переболели, ездили ли вы сами в опасные регионы. Таким образом врач соберет эпидемиологический анализ и распишет дальнейшую маршрутизацию: госпитализировать вас или оставлять дома на карантине. Сейчас очень важно понять, что не нужно заниматься самолечением и ходить по аптекам и поликлиникам. Мы вызываем врача на дом и не выходим в общество. Не стоит ходить больным на работу, даже если очень хочется или очень нужно. На сегодняшний день такое геройство - просто преступление. Важно понять, что любой болеющий человек может быть потенциальным носителем коронавирусной инфекции.
- Какова вероятность того, что мы не сможем сдержать вирус и в России объявят карантин?
- Это зависит от того, что подразумевать под понятием «карантин». Если говорить о жестком карантине, то пока у нас еще нет такого количества заболевших, чтобы его вводить. Если мы говорим об активной профилактике - то да, карантин нужен. Существуют определенные мероприятия, которые мы всех призываем делать. Это гигиена рук, гигиена помещений: обработка дверных ручек и так далее. Мы сами себя должны поберечь, поэтому разобщение - самая лучшая профилактика инфекции. Именно эти меры могут быть достаточными для того, чтобы инфекция активно не распространялась, и нам не пришлось вводить полную карантинизацию всей страны. Но поймите, что вирус не дремлет, и то, что я говорю сейчас, завтра уже может быть не актуально.
- Правда ли, что маски не помогают защититься от вируса?
- Вирус - маленький, и, конечно, через обычную маску-гармошку он сможет проникнуть. Но в то же время такая маска может сыграть решающую роль - как обычный механический барьер. Если вы проехали в транспорте и привезли бабушке продукты, то, конечно, лучше наденьте маску - а вдруг вам захочется чихнуть? Дело в том, что мы еще не выработали кашлевую гигиену и многие люди до сих пор чихают и кашляют не в локтевой сгиб, а в руку. А так как во время кашля мы распространяем инфекцию на три-четыре метра, то любая преграда, в том числе и самая простая маска, может сыграть сдерживающую роль. Другое дело, что люди скупили все маски, но не носят, а берегут на черный день.
- Какая сейчас главная задача стоит перед всеми нами?
- Главное - не допустить тяжелых и летальных случаев от этой инфекции. И наша с вами задача состоит в том, чтобы не допустить тесного контакта людей из групп риска с теми людьми, которые способны перенести эту инфекцию на ногах - легко или не болея. И тогда заболеваемость может пойти не по критической линии, а достаточно плавно, постепенно иммунизировав популяцию.
- Как долго все это будет тянуться?
- По примеру Китая мы могли бы говорить о 100 днях, но делать какие-то выводы на этот счет пока рано. Интересно, что, когда инфекция только развивалась, все очень волновались по поводу эпидемиологически неблагополучных и слаборазвитых стран. Казалось, что если инфекция туда попадет, то это будет эффект разорвавшейся бомбы. Но, как показало время, инфекция стала развиваться как раз в индустриально развитых странах.
- На ваш взгляд, почему в Италии так много жертв коронавируса?
- Большую роль в этом сыграло то, что в Италии много пожилого населения. А также не стоит забывать, что Италия - это туристическая страна.
- Есть какие-то прогнозы по поводу распространения коронавируса в России? Чего всем нам ждать?
- У нас еще со времен СССР сохранился опыт тотального эпидемиологического контроля, которого нет в других странах. И скажу вам по секрету, что пока мы показываем хороший результат по сдерживанию эпидемии. И многие иностранные коллеги просят поделиться нашим опытом.
- Как долго человечеству ждать вакцину от коронавируса?
- Геном вируса расшифрован, и вакцина уже тестируется.
- Уже известно, как вирус будет вести себя в долгосрочной перспективе? Существует ли вероятность, что, затихнув на время, инфекция вернется опять?
- Скорее всего, с этой инфекцией мы будем и дальше встречаться, но насколько она будет активной - пока неизвестно. Вирус только занимает свою нишу в человеческой популяции, и говорить о том, как долго он будет в ней циркулировать, пока рано. Поживем - увидим…
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