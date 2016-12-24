«РМ Рейл» объявила о возобновлении производственной деятельности

Войдя в перечень системообразующих (градообразующих) предприятий, компания «РМ Рейл» получило право приступить к работе с 4 апреля. Дальнейший простой, как сообщается, объективно невозможен, поскольку он ставит под угрозу исполнение контрактов (в том числе и государственных), а кроме того влечет за собой перебои в стратегическом грузовом сообщении. В сложившихся условиях только стабильная работа способна обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками, крупнейшими российскими компаниями, и своим персоналом.

«РМ Рейл» обязуется предпринять все необходимые меры для сокращения рисков и обеспечения безопасных условий труда. С 30 марта по 3 апреля на предприятиях проведен целый комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий – от полной дезинфекции помещений и санобработки технологического оборудования до дополнительного приобретения средств индивидуальной защиты, тепловизоров и бесконтактных термометров. Созданы и пункты осмотра. Сотрудники с признаками ОРВИ не допускаются к работе. До приезда кареты скорой медицинской помощи их планируется размещать во временные изоляторы.

Кроме того, в цехах, помещениях, на производственных площадках имеются дезинфицирующие устройства для обработки рук. Отменены все командировки и массовые мероприятия. Производственные совещания проходят дистанционно. Графики смен, выдача заданий, обеденные перерывы сверстаны так, чтобы минимизировать личные контакты. По внутренним каналам работников регулярно информируют о необходимости соблюдения профилактических мер. Сформированный в компании оперативный штаб в постоянном режиме проводит мониторинг текущей деятельности в новых условиях.