Обращение Главы РМ Владимира Волкова

Уважаемые жители Мордовии!

Президентом России В.В. Путиным принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца. При этом регионам даны дополнительные полномочия по комплексу ограничительных мер, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации.

В этой связи мной принято решение продлить до 30 апреля включительно действие ограничений, предусмотренных ранее Указами Главы республики. Я еще скажу о них подробнее.

В то же время я поручаю Правительству Мордовии, согласно Указу Президента, подготовить дополнительный перечень организаций и учреждений, которые смогут возобновить свою работу уже в ближайшие дни. Прежде всего, в него войдут дорожные и строительные организации, а также ведущие предприятия промышленности, которые вносят значительный вклад в валовый региональный продукт. Этот перечень, разумеется, должен оперативно, в ежедневном режиме корректироваться.

Подчеркну, срок действия ограничительных мер напрямую зависит от того, насколько жестко они выполняются, особенно ближайшие 10-14 дней. При добросовестном подходе у нас есть шанс выйти из карантина раньше обозначенного срока. Это относится, прежде всего, к малому и среднему бизнесу, предприятиям торговли, общепита, сферы услуг, частным образовательным центрам. Хочу, чтобы бизнес услышал меня – мы не меньше вас заинтересованы в устойчивости экономики и снятии всех ограничений.

Но еще раз подчеркиваю: главная задача в складывающейся ситуации – сохранение жизни и здоровья людей. Именно поэтому мы вынуждены продлить ограничительные меры.

Я хочу поблагодарить представителей бизнеса, всех, кто оперативно приостановил свою деятельность. Некоторые сработали на опережение, в соцсетях обратились к своим клиентам с призывами оставаться дома. Большое спасибо всем за социальную и гражданскую ответственность!

Напомню, ряд предприятий с непрерывным циклом, организации ЖКХ и сельхозпроизводители не останавливали свою работу. Жизнеобеспечение республики сейчас зависит именно от них, от людей, которые добросовестно трудятся в это сложное время. Поэтому нам вместе нужно беречь сотрудников этих организаций, внимательно следить за их здоровьем, соблюдать все санитарно-профилактические меры. Это задача, прежде всего, работодателей. Не заставляйте людей бегать по аптекам! Обеспечьте работников и членов их семей необходимыми средствами защиты непосредственно на предприятии.

1 апреля я подписал распоряжение, которое определяет новые правила передвижения граждан в период карантина по коронавирусу. Организациям, которые будут работать, следует обеспечить сотрудников служебными удостоверениями либо справками. Только так человек сможет беспрепятственно добраться до места работы. И это также ответственность работодателей – прошу выдавать документы только тем сотрудникам, которые реально задействованы в производственных процессах. Мы будем это контролировать.

Усилены ограничения и в отношении граждан. В республике введен и продолжит действовать режим полной самоизоляции. Люди могут выходить из дома только при крайней необходимости. Образовательным организациям необходимо возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме. Естественно, сохраняется строгий запрет на любые массовые мероприятия.

Благодаря принятым мерам пока нам удается сдержать быстрое распространение инфекции на территории Мордовии. Но ситуация остается непростой и меняется ежедневно.

За последние дни в республику приехало более 8 тысяч человек из других регионов. Сейчас это уже не прибывшие из заграницы, а в основном наши земляки, которые трудятся в Москве и других крупных городах со сложной эпидемиологической ситуацией. Некоторые из них восприняли нерабочие дни, как каникулы на малой родине, со всеми вытекающими последствиями – шашлыки, застолья, встречи с друзьями и родственниками. Это верх безответственности!

Из-за чьей-то беспечности мы в любой момент, в любом районе республики можем получить свою «Италию». Мы провели профилактику и сейчас гости республики в основном сидят по домам. Но МВД и местные власти не должны ослаблять контроль за этой ситуацией.

Я еще раз прошу граждан и предпринимательское сообщество с понимаем отнестись ко всем ограничениям, они вынужденные и временные. Сейчас тяжёлое время для малого бизнеса, небольших компаний, у которых резко снизились доходы и количество клиентов. И не секрет, что некоторые предприниматели встают перед выбором – сокращать людей или нет, оставаться на рынке или закрываться.

Поэтому сейчас основная задача Правительства республики – минимизировать эти потери, уберечь предприятия от закрытия и банкротства, помочь им пережить сложные времена. Для этого в максимально сжатые сроки в республике должны заработать все меры поддержки бизнеса, инициированные Президентом и Правительством Российской Федерации.

Одновременно Правительство республики сейчас прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса. Пандемия пройдет, и наша экономика после этого должна заработать в полную силу. Мы должны всё для этого сделать – и Правительство, и предприятия. Все задачи, которые мы поставили перед собой в экономике, в этом году должны быть выполнены.

Особо отмечу социальную ответственность нашего крупного бизнеса. Три дня назад я встречался с представителями «Российского союза промышленников и предпринимателей», которые вышли с инициативой оказания благотворительной помощи лечебным учреждениям, медицинским работникам и волонтерам. Создан специальный фонд, средства предприятий пойдут на покупку оборудования, средств защиты людей и расходных материалов для наших больниц и поликлиник. Большое спасибо бизнес-сообществу за оперативность, поставки уже начались.

Кроме того, несколько наших заводов готовы выступить в качестве предприятий-волонтеров и взять шефство над конкретными больницами. Ряд предприятий начал пошив медицинских костюмов и масок, изготовление дезинфицирующих средств, готовится производство систем подачи кислорода для медучреждений, передвижных комплексов для дезинфекции. Есть и другие примеры. Объединение усилий бизнеса и социального сектора сейчас особенно важно для эффективной борьбы с коронавирусом.

На фоне всеобщего сплочения особенно уродливо смотрятся негодяи, которые распространяют ложь и «фэйки», сеют панику среди людей. Например, позавчера, пока врачи, рискуя собой, боролись за жизнь одного из пациентов Инфекционной больницы – в социальных сетях его похоронили заживо. А по мессенджерам началась рассылка лживых слезливых сообщений. Могу сказать, что человек жив и огромное спасибо медикам, которые ему помогли. Личности всех, кто распространяет «фэйки», сейчас устанавливаются. Их обязательно найдут, и накажут по всей строгости закона!

Давайте беречь и уважать друг друга. Только от нашей сплоченности и дисциплины зависит насколько быстро мы справимся с угрозой коронавирусной инфекции и вернемся в нормальный режим работы.