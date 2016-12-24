Регионы Поволжья получат свыше миллиарда рублей на поощрение врачей

«Не дай Бог, если кто-то будет пропущен!»
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Регионы Приволжского федерального округа получат из федерального бюджета 1 128 987,1 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников. Дополнительные средства предусмотрены сотрудникам больниц «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» при оказании помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
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