Мосты на Северо-Восточном шоссе обещают сдать в срок
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным
Атюрьевский район: благоустройство дворовых территорий продолжится
В 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен пер. Парковый в с. Атюрьево и дворовые территории по ул. Новая, д. 2А и д. 4. В 2020 году планируется благоустройство пер. Школьный, д. 1 и ул. Советская, д. 2 в с. Атюрьево.
«Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила нам за небольшой период времени заметно преобразить внешний облик районного центра, – говорит заместитель главы района Александр Костькин. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши населенные пункты, зависит в целом привлекательность района для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации».
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?
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Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
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