Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Атюрьевский район: благоустройство дворовых территорий продолжится

В 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен пер. Парковый в с. Атюрьево и дворовые территории по ул. Новая, д. 2А и д. 4. В 2020 году планируется благоустройство пер. Школьный, д. 1 и ул. Советская, д. 2 в с. Атюрьево.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила нам за небольшой период времени заметно преобразить внешний облик районного центра, – говорит заместитель главы района Александр Костькин. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши населенные пункты, зависит в целом привлекательность района для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации».