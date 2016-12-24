В республику поступила первая дополнительная партия индивидуальных средств защиты

«Не дай Бог, если кто-то будет пропущен!»
Чиновников обязали дойти до каждого ветерана Великой Отечественной
Об этом сообщил на встрече с руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, Глава региона Владимир Волков. По его словам, речь идет о 330 тысячах медицинских масок, 2000 перчаток и тысяче костюмов, которые незамедлительно будут направлены в медицинские учреждения. Часть масок получат и работники предприятий, продолжающих работать.
Глава напомнил, что республиканское отделение РСПП вышло с инициативой оказания помощи лечебным учреждениям. Создан специальный фонд, ресурсы которого должны направляться на закупку средств защиты, оборудования и расходных материалов для больниц и поликлиник. О своей готовности взять шефство над конкретными медучреждениями объявили многие крупные заводы и компании. «Руководители откликнулись оперативно, за что хотелось бы еще раз поблагодарить их, - подчеркнул Владимир Волков. - Такое объединение усилий бизнеса и социального сектора способствует сплочению общества, повышению эффективности работы по противодействию коронавирусу».
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