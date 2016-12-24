Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Ромодановский район: «Точка роста» перешла на дистанционное обучение

Введение карантинных мероприятий поставило перед Ромодановской школой № 3 задачу организации дистанционного обучения. Педагоги успешно освоили несколько интернет платформ, в первую очередь используются возможности сетевого города «Образование», где зарегистрированы все обучающиеся школы и хорошо налажена обратная связь, также используются ресурсы «Российская электронная школа», «Я – класс», «Яндекс учебник», «Учи. ру».

Особые возможности для организации дистанционной кружковой работы предоставляют ресурсы информационного центра «Точка роста». Так, по информатике обучение проходит на онлайн платформе «Алгоритмика», которая предоставила учебным заведениям бесплатный доступ к своей системе. Доступно два курса: для младшей и средней школы. Каждое занятие содержит видео с объяснением материала. Дети отрабатывают полученные знания через практические задания на онлайн-тренажерах. Учителя могут мониторить успехи своих подопечных в онлайн-режиме и отвечать на вопросы учеников в чате.

Работа кружка «Белая ладья» также ведется с использованием информационных ресурсов. Школьники под руководством педагога устанавливают программу в зависимости от уровня обучения, прорешивают задания. Руководитель кружка дистанционно отслеживает успехи и дает рекомендации. Используются две программы «Шахматная тактика для начинающих», разработанная на основе книги Сергея Иващенко «Учебник шахматных комбинаций» и включающая 1 275 упражнений для тренировки по двенадцати темам. А также программа «Шахматный тренер», где задания поделены на три уровня: легкий, средний и сложный, по 10 упражнений в каждом. Разделы интернет ресурса обновляются ежедневно.

Обучающая онлайн-платформа «Учи.ру» предоставляет широкие возможности для организации работы кружка «Моя безопасность». Педагоги работают, используя игровые задания предмета «Окружающий мир». Дети с удовольствием выполняют упражнения, получая важную информацию в игровой и соревновательной форме.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.