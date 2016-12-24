Закат эпохи
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Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным
Торбеевский район: дорога к новой школе в с. Дракино будет отремонтирована
В Торбеевском районе в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен первый этап строительства автомобильной дороги Торбеево-Приречье-Кажлодка протяженностью 6 км. Дорожное полотно возведено строителями филиала «Торбеевский» ООО «МДС» с использованием современных технологий и высокопрочных материалов. На этот год запланировано строительство незаконченного отрезка протяженностью порядка 2,5 км.
В с. Дракино будет капитально отремонтирована дорога протяженностью 1,9 км по ул. Азяева. В этом населенном пункте в рамках нацпроекта «Образование» ведется строительство нового здания общеобразовательной школы, которая будет сдана в эксплуатацию уже в августе текущего года. Во многом благодаря этому сейчас готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги по ул. Школьная протяженностью 2 км. Он будет разделен на три этапа.
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.
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