Смотрите 19 марта в 20:15 на телеканале Народное телевидение Мордовии (НТМ) и в 18:20 на телеканале Общественное телевидение России (ОТР) фильм Сурский рубеж



От Советского информбюрo

В течение ночи с 14 на 15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, нанося ему тяжёлые потери, но вынуждены были на этом участке отступить.



До Москвы танкам группы армий Центр оставалось чуть меньше 400 километров. Это расстояние они могли преодолеть за пару дней. Угроза была велика. Однако страна не собиралась сдаваться. Руководство приняло решение - эвакуировать все учреждения управления, министерства и ведомства в Куйбышев. Чтобы прикрыть этот город от фашистских полчищ, в кратчайшие сроки должна быть возведена линия долговременных оборонительных сооружений. Она вошла в историю как «Сурский рубеж».



16 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о создании оборонительного рубежа. Он начинался в Саратовской области, проходил по территории Пензенской области, Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Нижегородской и Ульяновской областей. Общая протяженность оборонительного рубежа по прямой составляла 350 километров.



Предстояло соорудить противотанковые рвы, сделать танконедоступными берега рек и оврагов, соорудить 450 дотов и дзотов, приготовить полторы тысячи огневых позиций для артиллерии, 12 тысяч землянок. Все это входило в перечень работ первой очереди. Берег Суры должен был стать непреступной преградой для немецких танков.



Строительство оборонительного рубежа возлагалось на саперную армию, формирование которой шло из местного контингента в Пензенской области, Мордовии и Чувашии. Кроме того, к работам привлекались все строительные организации со своими механизмами и материалами. Однако было понятно, что военные с таким колоссальным объемом работ не справятся. Только в Мордовии общая протяжённость линий укреплений - 80 километров. Линия укреплений состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, открытых окопов, стрелковых отделений, окопов станковых пулемётов и пушек, лесных завалов. В систему полевых укреплений входили землянки, блиндажи, командные пункты. Инженеры подсчитали, что объём необходимых работ - 4 миллиона кубометров земли, лесозаготовки и лесовывозки - 120 тысяч кубометров. На это нужно затратить 2 с половиной миллиона человеко-дней. Сроки на выполнение работ устанавливались самые жесткие.