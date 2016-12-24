Закат эпохи

Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин уходит в отставку?

По информации «ВС», в ближайшее время может покинуть свой пост один из самых успешных топ-менеджеров республики Иван Андин. Генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» уходит в отставку по собственному желанию. Вопрос о прекращении его полномочий будет рассмотрен, как ожидается, на годовом собрании акционеров, назначенном на 10 апреля.

«Иван Семенович принял непростое, но ответственное и взвешенное решение, - сообщил нам источник, знакомый с ситуацией. - Основная причина - возраст. Через месяц ему исполнится 71 год… О том, кто теперь возглавит производство, узнавайте лучше у акционеров. Им, что называется, виднее».

Иван Андин родился 15 апреля 1949 года в селе Красновка Атюрьевского района. Трудовую деятельность начал в 17-летнем возрасте. До армии работал слесарем-сантехником. После службы был направлен по комсомольской путевке в Казахстан. Затем стал водителем Атюрьевского объединения «Сельхозтехника». В 1976 г. окончил с отличием сельскохозяйственный факультет МГУ имени Н.П. Огарева. Занимал должность главного зоотехника Атемарской птицефабрики. С 1985 г. - директор птицефабрики «Октябрьская» Лямбирского района.

Именно при Андине она превратилась из «производства местного значения» в гигант индустрии, высокотехнологичное многоотраслевое предприятия, занимающее значительную нишу на отечественном рынке птицеводства и животноводства. Объемы выпуска продукции выросли за это время почти в 19 раз! Агрофирма неоднократно признавалась победителем республиканского трудового соперничества, завоевывала многочисленные награды престижных выставок.

Сам Иван Андин ныне является Почетным гражданином Мордовии, полным кавалером республиканского ордена Славы, лауреатом Государственной премии РМ, заслуженным работником сельского хозяйства Мордовии и России. Его труды отмечены, в частности, орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, отраслевой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», знаками отличия общественных организаций и Русской Православной Церкви, премией имени Петра Столыпина…