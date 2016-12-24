В республике зафиксированы самые низкие темпы инфляции

Такую информацию обнародовал Нацбанк Мордовии. По итогам января инфляция составила 1,1 процента в годовом выражении, что на 0,9 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Темпы прироста цен, как отмечается, замедляются в регионе уже шестой месяц подряд.

Впервые с 2007 года в январе в Мордовии наблюдалась продовольственная дефляция. Продукты питания в среднем стали на 0,05 п.п. дешевле, чем годом ранее. В основном это связано с продолжающимся удешевлением мясной продукции. «В Мордовии выросло поголовье скота, реализованы крупные инвестиционные проекты по наращиванию производственных мощностей местных свиноводческих и птицеводческих хозяйств. Это способствовало увеличению предложения на рынке мяса. В результате свинину, куриное мясо и мясо индейки жители нашей республики в январе могли купить даже дешевле, чем в прошлом году. Ожидается, что в ближайшие месяцы данная тенденция продолжится», - отметил управляющий Национальным банком по РМ Алексей Колосков.

Хороший урожай зерновых и овощей привел, в свою очередь, к снижению темпов роста цен на муку, овощную продукцию и сахар. Второй месяц подряд (в годовом выражении) в республике дешевеют яйца.

Схожие процессы происходят сейчас и на окружном, и на федеральном уровнях. Годовая инфляция в ПФО составила по итогам января 2,1 процента (после 2,7% в декабре), в России - 2,4 процента (месяцем ранее - 3%). С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в стране прогнозируется на уровне 3,5-4% в 2020 году.

Но случившийся обвал цен на нефть и рухнувший курс рубля по отношению к доллару, как думается, могут внести в эти радужные перспективы свои неприятные коррективы.