Кадастровая палата назвала топ-10 сервисов российского рынка недвижимости

Сегодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из дома. Любую операцию с недвижимым имуществом можно провести в электронном виде, а для оформления бумажных документов – пригласить специалистов к себе домой. Дистанционные способы взаимодействия с госучреждениями позволяют гражданам экономить время и средства. Федеральная кадастровая палата составила топ-10 сервисов российского рынка недвижимости, с помощью которых можно получать популярные госуслуги вне специализированных офисов.

1. Онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Новый сервис Федеральной кадастровой палаты позволяет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн. Сервис работает по принципу интернет-магазина: достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает выписку юридически равнозначной бумажной. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в 52 регионах России и позволяет заказать самые популярные виды выписок. Среднее время, которое пользователь сервиса тратит на получение услуги, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты.

Выписка из ЕГРН – основа любой сделки с недвижимостью. Это тот самый документ, который подтверждает права собственности на квартиру, участок, дом, гараж, машино-место. Выписка содержит актуальную информацию об объекте и его владельце – все изменения отражаются в записях госреестра.

2. Сервис по изготовлению электронной подписи

Получать различные государственные и муниципальные услуги не выходя из дома могут владельцы сертификатов электронной подписи. С помощью цифрового аналога собственноручной подписи можно оформить права на недвижимость, совершить сделку, отследить штрафы ГИБДД, подписать договор об удаленной работе, подать заявление для поступления в вуз, поставить на учет автомобиль, заплатить налоги, записать ребенка в детский сад.

http://ivo.garant.ru/ - /document/72362264/paragraph/20/highlight/286-%D0%A4%D0%97:3Только выдаваемые аккредитованным удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты электронные подписи обеспечивают необходимый уровень защиты ключа ее проверки и персональных данных владельца. Это подтверждено законом.

Для получения электронной подписи удостоверяющего центра Кадастровой палаты надо зарегистрироваться на сайте, сформировать заявку и оплатить услугу. Дальнейшую процедуру удостоверения личности можно пройти в офисе учреждения или пригласив специалиста на дом. Сразу после идентификации сертификат электронной подписи будет доступен на сайте в личном кабинете.

3. Сервисы для учета и регистрации недвижимости

С помощью электронных сервисов Росреестра можно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности. Для входа в личный кабинет правообладателя понадобится регистрация на портале госуслуг. Благодаря прямому взаимодействию с Росреестром срок постановки на учет сокращается до 5 рабочих дней, регистрация права собственности занимает не более 7 рабочих дней, а одновременная учетно-регистрационная процедура – максимум 10 рабочих дней.

4. Онлайн-сервис «Регистрация просто»

Сервис жизненных ситуаций «Регистрация просто» позволяет в режиме онлайн сформировать пакет документов для любой операции с недвижимостью, даже самой нестандартной и сложной. Достаточно выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. Кроме точного списка документов сервис также определит сроки и стоимость выбранной госуслуги. Сервис общедоступный – идентификация личности не требуется.

5. Выездное обслуживание: прием и выдача документов на недвижимость

Альтернативой электронным сервисам для подачи или получения документов может быть дистанционное обслуживание. Специалисты Кадастровой палаты привезут с собой необходимое оборудование и на месте оформят подачу документов для кадастрового учета, регистрации права собственности, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, а также выдадут подтверждающие документы по итогам оказания госуслуг.

Выездное обслуживание предоставляется на безвозмездной основе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, если они являются правообладателями недвижимости, в отношении которой предоставляется услуга.

6. Онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта»

Бесплатный сервис, с помощью которого можно получить справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн. Достаточно выбрать на карте нужный объект, чтобы узнать его кадастровый номер, адрес, координаты, год постройки и другие сведения общего доступа. На карте также можно делать различные замеры (расстояние, площадь), получать координаты точки, формировать ссылки для соцсетей. Можно распечатывать фрагменты карты со своими комментариями.

7. Онлайн-сервис «Проверка электронного документа»

С помощью бесплатного сервиса «Проверка электронного документа» можно сформировать печатное представление выписки из ЕГРН, полученной в формате xml, а также удостовериться в подлинности электронной подписи. Для этого требуется загрузить xml-файл выписки или sig-файл электронной подписи и ввести текст с картинки. Полученные сведения можно распечатать или сохранить как файл PDF.

8. Всероссийский центр телефонного обслуживания (ВЦТО)

«Как получить сведения из ЕГРН?», «Какие документы требуются для купли-продажи квартиры?», «В какие сроки проводится кадастровый учет и регистрация права собственности?», «Когда будут готовы документы на дом?..» – любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно задать специалистам ВЦТО по единому многоканальному номеру 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный для всех регионов России). Круглосуточный режим работы позволяет принимать звонки из любого региона России – вне зависимости от часового пояса.

9. Личный кабинет налогоплательщика

В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы удобно контролировать ситуацию с налогами на имущество, а кроме того можно оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости. Обладатели электронной подписи могут получить доступ к сервису без предварительного посещения налогового органа и регистрации на портале госуслуг. Достаточно заполнить электронное заявление о подключении. Необходимые для идентификации реквизиты считаются с носителя электронной подписи и автоматически подгрузятся в форму заявления. Для входа в личный кабинет можно задать логин и пароль или использовать электронную подпись.

10. Онлайн-сервис «Переезд по программе реновации»

Онлайн-инструкция по переезду на портале mos.ru помогает участникам программы реновации подготовиться к переселению. Сервис позволяет задать параметры ситуации и получить пошаговый план действий для всех этапов переезда: от получения письма с предложением получения новой квартиры до регистрации на новом месте жительства. Здесь также собраны полезные ссылки на электронные услуги, которые могут понадобиться при переезде: прикрепление к новой поликлинике, запись в детский сад или школу. Пользоваться сервисом можно без авторизации на портале.