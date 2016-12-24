Запросы на сведения о недвижимости россиян выросли на треть

Федеральная кадастровая палата рассказала о количестве запрашиваемых сведений из госреестра за 2019 год. Всего в 2019 году Кадастровая палата выдала 103 млн выписок из ЕГРН. Это на треть больше относительно количества запрашиваемых сведений за 2018 год.

Из всего объема предоставленных сведений, более 96 млн было представлено в электронном виде. Для сравнения, в 2018 году всего было представлено 79 млн выписок - из них в электронном виде было представлено 70 млн выписок.

Самой популярной, по-прежнему, остаётся выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости: за 2019 год было выдано около 45 млн таких выписок. Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости также стабильно интересует граждан: выдано почти 22 млн сведений за прошедший год. Кроме того, за 2019 год Кадастровая палата выдала около 8 млн выписок об объекте недвижимости и более 2 млн сведений о переходе права собственности.

С 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Кроме того, выписка – источник достоверной и объективной информации о недвижимости, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости — это закреплено Законом «О государственной регистрации недвижимости». Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, есть ли обременения. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

В соответствии с законодательством, сведения из ЕГРН Федеральная кадастровая палата должна предоставлять в течение трех суток. Граждане могут получить выписку из ЕГРН посредством электронных сервисов, почтовых отправлений, а также через запрос в МФЦ.

В то же время, для предоставления сведений фактически в режиме онлайн осенью 2019 года Кадастровая палата в пилотном режиме запустила сервис, который работает для объектов регионов, перешедших на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа станет доступна для объектов по всей стране.

Только за прошедшие несколько лет в России сократили сроки оказания услуг в сфере недвижимости на 35%. Зарегистрировать или поставить на учет собственность можно в среднем в течение трех-четырех дней. Такие итоги работы ранее подвел глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

«По итогам 2019 года мы совместно с коллегами оказываем уже четыре услуги в секунду, на каждую из которых приходятся десятки транзакций. Такой объем не выполняет ни одно ведомство. В прошлом году мы оказали более 120 млн услуг в учетно-регистрационной сфере - это и выдача сведений из ЕГРН, и проведение действий. Почти 65% из них в электронном виде, который удобен пользователям», - сказал Парвиз Тухтасунов.