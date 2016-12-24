Родителей старшеклассников вновь посадили за парты

Сегодня в Мордовии в четвертый раз проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», призванная познакомить общественность с процедурой экзамена. В рамках мероприятия мамам и папам предлагается на время поменяться местами со своими детьми, то бишь своими глазами увидеть, как организован экзаменационный процесс.

«Взрослый» экзамен проводится, правда, «по сокращенному варианту». На выполнение заданий отводится не 3-4, а всего один час. В остальном - все как в жизни. Нужно пройти предэкзаменационный контроль, оставить мобильные телефоны и личные вещи, пройти в аудиторию, занять свое место, заполнить бланки и, наконец, написать экзаменационную работу, составленную, кстати, из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Заодно родителям покажут, как осуществляется контроль на госэкзаменах, печатаются и обрабатываются необходимые материалы.

Нынешнюю акцию организаторы - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - посвятили Году памяти и славы. А потому главным предметом стала история. В Саранске «ЕГЭ для взрослых» проводится на базе лицея № 7. Помимо родительского актива, в мероприятии участвуют министр образования РМ Галина Явкина и общественные деятели. Ознакомить население с их умозаключениями, к сожалению, никто не планирует.



