Нарушители ответили на 66 тысяч рублей

Чушкин «присел», Косаев «вышел»
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности еще 3 индивидуальных предпринимателей, 6 должностных и 11 физических лиц.
Сразу 7 граждан и один предприниматель оштрафованы в общей сложности на 21 тысячу рублей за торговлю в не установленных для этого или необорудованных местах. Один ИП поплатился за размещение объявлений в местах, для того не предназначенных (сумма штрафа - 2 тыс. рублей). За аналогичные нарушения придется ответить и двум физлицам - по тысяче рублей каждому. За несвоевременную очистку кровель и козырьков от ледяных наростов к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц (всего на 26 тыс. рублей), за ненадлежащую уборку входных групп от снега и льда - частный предприниматель, должностное лицо (оба - на 5 тыс. руб.) и 2 физлица (по 2,5 тысячи).
Следствие сфокусировалось на бывшем министре
Нежданно-негаданно в Саранске разгорелся конфликт между сторонниками общественных пространств, предложенных для благоустройства в 2021 году.
Правоохранительные органы республики на этой неделе вскрыли еще один коррупционный очаг «откатного промысла». По подозрению в получении...
Заслуженный врач РМ Игорь Горячев отвечает в суде за убийство на охоте 15-летнего школьника
На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она...
Прошедшая праздничная неделя ознаменовалась в Мордовии несколькими трагическими транспортными происшествиями, унесшими жизни людей порой при...
На третьей неделе глобального распространения коварный и ужасный коронавирус проник-таки на территорию Мордовии. Не в прямом медицинском, к...
Тина Канделаки регулярно дает поводы для разговоров о ее персоне, но на этот раз он особый: теледива выпустила в свет книгу, которая наверняка...
Аварийные отключения отопления и горячего водоснабжения происходят в Саранске практически ежедневно
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех...