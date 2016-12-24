Нарушители ответили на 66 тысяч рублей

Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности еще 3 индивидуальных предпринимателей, 6 должностных и 11 физических лиц.

Сразу 7 граждан и один предприниматель оштрафованы в общей сложности на 21 тысячу рублей за торговлю в не установленных для этого или необорудованных местах. Один ИП поплатился за размещение объявлений в местах, для того не предназначенных (сумма штрафа - 2 тыс. рублей). За аналогичные нарушения придется ответить и двум физлицам - по тысяче рублей каждому. За несвоевременную очистку кровель и козырьков от ледяных наростов к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц (всего на 26 тыс. рублей), за ненадлежащую уборку входных групп от снега и льда - частный предприниматель, должностное лицо (оба - на 5 тыс. руб.) и 2 физлица (по 2,5 тысячи).