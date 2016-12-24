В Мордовии начала работу общественная приемная для участников программы сельской ипотеки

Минсельхозпрод Мордовии известил об открытии общественной приемной по разъяснению гражданам условий участия в федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Новый центр займется оказанием содействия жителям республики при рассмотрении вопросов строительства и приобретения ипотечного жилья в сельской местности, благоустройства прилегающих территорий, возведения объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, здесь же можно получить необходимые консультации и разъяснения, в том числе - информационного и юридического характера.

Общественная приемная находится по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 50, кабинет № 113 (1 этаж). Режим работы: по вторникам и четвергам с 14 до 19 часов, по субботам - с 10 до 15 часов. Контактные телефоны: 39-24-70, 39-24-67, 39-24-71.