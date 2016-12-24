В России запустили «Карту героев», сделанную в Саранске

20 февраля в России запущен уникальный интерактивный портал «Карта героев», разработанный командой проекта «Подвиги обычных людей» из Саранска.

В октябре прошлого года АНО «Подвиги» представила проект «Карта героев» на рассмотрение Фонда президентских грантов и в результате получила на его реализацию рекордную для республиканских НКО сумму - 5 миллионов 239 тысяч 486 рублей. На сегодняшний день на портале размещено более 500 историй граждан, совершивших какие-либо подвиги или проявивших лучшие человеческие качества. К концу 2020-го таких повествований будет, как ожидается, уже около 8 тысяч.

Карта, задуманная как подобие, с одной стороны, социальной сети, а с другой - Википедии, позволяет любому гражданину страны напомнить о своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны или ковавших победу в тылу. Также поведать можно о наших современниках, личным примером доказавших, что в жизни всегда есть место подвигу. И это, кстати, не только профессиональные спасатели, пожарные, врачи или полицейские, но и просто неравнодушные люди, которые не могут оставить пострадавших в беде, помогают им, не жалея сил, времени, здоровья и денег. Кроме того, на карту попадут и благотворительные проекты, инициированные в регионах.

Фотографии героев вместе с рассказами о них добавляются в каталог через специальную форму. Прежде, правда, с помощью фильтров предлагается проверить, что информация о том или ином человеке отсутствует в базе. При желании можно и обновить ее, добавив не известные ранее факты. Достоверность сведений обещают проверять сами редакторы проекта. Именно такое совместное творчество должно сделать проект по-настоящему народным.

Примечательно, что в числе первых на карте были обозначены подвиги представителей Мордовии - крановщицы Татьяны Бибиной, участкового Василия Мартынова, паратриатлониста Семёна Радаева, других уроженцев и жителей нашей республики.



