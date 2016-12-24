Саранская водка пользуется спросом в Европе

Региональные сельхозпроизводители продолжают увеличивать объемы поставок своей продукции в государства ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам прошлого года сырья и готовых изделий экспортировано на 14,06 млн американских долларов, в том числе в страны СНГ - на 6,36 миллиона. В настоящее время контракты с партнерами из 24 государств мира имеют 12 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Продукция ЗАО «Рузово», к примеру, пользуется спросом в Армении, Киргизии, Беларуси и на Украине. ЛВЗ «Саранский» - в Эстонии, Латвии, Нидерландах, Германии, Италии, Вьетнаме и еще в целом ряде стран. ОАО «Комбинат макаронных изделий» - в Казахстане. В 2019 г. пробную партию в Израиль и США отправил Большеберезниковский хлебозавод. Совсем скоро в список экспортеров войдет и ООО «Мордовские пенькозаводы», которое планирует освоить европейский рынок.

В целом же в рамках инициированного Президентом РФ национального приоритета «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Экспорт продукции АПК» объемы поставок должны вырасти к 2025 году до $50 миллионов.



