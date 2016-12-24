В республике отметили День защитника Отечества

В Саранске центром торжеств стал Государственный русский драматический театр. От имени Главы РМ собравшихся - ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, «афганцев», участников боевых действий на Северном Кавказе, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и активистов молодежных патриотических организаций - поздравил Председатель регионального Правительства Владимир Сушков.

«Защита родного дома - это обязанность каждого мужчины, - подчеркнул он. - Наша страна всегда гордилась своими сынами - защитниками Отечества, воинами. Мы помним и чтим тех, кто всегда оставался верным присяге, кто с честью выполнил долг перед Родиной. И сегодня на боевом посту несут дежурства их дети и внуки - военнослужащие, пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб».

«В нынешнем году, - сказал премьер-министр, - отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая - самый главный и святой праздник. И не случайно 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Мы никогда не забудем подвиг наших дорогих ветеранов и тружеников тыла, которые разгромили фашизм, отстояли свободу и независимость страны, подарили всем нам возможность жить, растить детей и внуков. Спасибо вам, творцы Победы!»

В канун юбилея в Мордовии, как и по всей стране, проводится масштабная работа по благоустройству воинских захоронений, обелисков и мемориальных сооружений. В рамках праздника проходит множество памятных мероприятий и акций - «Уточни судьбу солдата», «Парта Героя», «Георгиевская ленточка». А сам День Победы будет ознаменован традиционным шествием «Бессмертный полк».

Со словами поздравлений Владимир Сушков обратился и к кадровым военным, для которых такие понятия, как служение Родине, верность долгу, офицерская честь, являются смыслом жизни.

В праздничный день ветеранам были вручены юбилейный медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Благодарностями и знаками отличия также отмечены заслуги целого ряда защитников Отечества.