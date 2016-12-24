В школах Саранска не продлили карантин

Репортер

Учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования городского округа Саранск возобновляется с 25 февраля. Занятия будут вестись в штатном режиме по расписанию. 

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