В школах Саранска не продлили карантин

Дети и деньги
Республика выполнит все президентские инициативы
Учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования городского округа Саранск возобновляется с 25 февраля. Занятия будут вестись в штатном режиме по расписанию.
Республика выполнит все президентские инициативы
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
Столичный градоначальник высоко оценил уровень подготовки современных школьников
Тина Канделаки регулярно дает поводы для разговоров о ее персоне, но на этот раз он особый: теледива выпустила в свет книгу, которая наверняка...
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по факту загадочной гибели в Саранске 16-летнего подростка. Трагедия произошла в День всех...
На телеканале НТМ 4 февраля стартовал уникальный авторский проект «Острые темы» известного журналиста Мордовии Юлии Литвиновой. Она...
В Мордовии оценили уровень финансовой грамотности населения
Уроженец Саранска, полковник полиции Алексей Школкин рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность руководителя управления...