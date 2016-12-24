Разработка игр - для всех!

21 февраля сотрудники IT-компании «Байтэкс» провели занятие для воспитанников Ялгинского детского дома-школы. Урок был посвящен разработке компьютерных игр на основе одного из самых продвинутых игровых движков Construct 3. За время урока ребята научились создавать и проектировать игры для компьютеров и мобильных устройств, а также под руководством преподавателей «Байтэкс» создали свой собственный первый виртуальный проект.

Уже в марте компания «Байтэкс» запускает полноценный курс по разработке игр на движке Unreal Engine 4. Освоив его, любой школьник будет готов создать собственную игру. Курс разработанный компанией «Байтэкс» даст возможность освоить перспективную профессию в IT-индустрии. Станет полезен и интересен всем, кто хочет войти в мир высоких технологий.

Компания «Байтэкс» открывает курсы по направлениям:

разработка игр на Construct 3 для детей (10-13 лет);

разработка игр на Unreal Engine 4 для подростков (14-17 лет);

разработка VR-игр (для старшей школы и студентов);

системное администрирование для школьников (14-17 лет).

Обучение проводится при поддержке: компании Epic Games, университета ИТМО, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Индустрия компьютерных игр сейчас активно развивается - отметил Генеральный директор компании «Байтэкс» Дмитрий Карасёв. - Геймификация становится новым трендом в образовании, а геймдизайн находится в ряду самых высокооплачиваемых специальностей. Со своей стороны, мы с радостью поможем детям освоить перспективные профессии IT-сферы».

Подробнее о курсах будущие разработчики игр, их родители и преподаватели смогут узнать на открытом уроке, который пройдёт в компании «Байтэкс» 28 февраля по адресу: ул. Советская 105А, BYTEX HALL. Также мы приглашаем на открытие образовательной программы НЕРЕАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ BYTEX - 14 марта.