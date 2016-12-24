Студотряды Мордовии начали подготовку к третьему трудовому семестру

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Свой «профессиональный» праздник бойцы студенческих отрядов Мордовии встретили брифингом в республиканском Пресс-центре и большим концертом в университетском Доме культуры.
Отмечаемый 17 февраля День российских студенческих отрядов - праздник достаточно молодой. Государственный статус он получил лишь пять лет назад, после того как соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин. При этом, собственно, история студотрядов началась в далеком 1959 году. Во времена СССР редкий студент отказывал себе в удовольствии получить какую-нибудь дополнительную рабочую специальность и - чего уж скрывать? - подзаработать (ведь оплачивался такой труд совсем недурно). В 1990-х молодежные инициативы оказались, как водится, невостребованными. И лишь в XXI веке на них вновь обратили внимание.
По итогам прошлого года мордовское отделение РСО объединяло уже 1820 человек. Помимо привычных, строительных, были бригады педагогические, научно-производственные, сельскохозяйственные и механизированные, а еще - отряды проводников, сервиса и гостеприимства. Появились даже новые направления - медицинские отряды, трудовые отряды подростков.
Сейчас бойцы, командиры и комиссары активно готовятся к третьему трудовому семестру. Будущие педагоги проходят обучение в школе вожатского мастерства (на сегодняшний день подготовлено уже более 900 вожатых). Медики тренируются в сфере социального волонтерства, помогая, в первую очередь, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной, труженикам тыла и «детям войны». Кроме того, многие добровольцы присоединились к акции «Десант Победы».
На торжестве в ДКИ мордовского госуниверситета по традиции наградили самых активных членов студотрядовского движения. Также были подведены итоги конкурсов «Командир года», «Комиссар года» и «Боец года».
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