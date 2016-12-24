В Саранске сделает остановку «Эшелон Победы»

Социум

26 апреля агитационный поезд, состоящий из восстановленного паровоза, вагона-музея с артефактами Великой Отечественной войны, платформ с образцами исторической и современной военной техники, отправится в путь из Иркутска. Маршрут, протяженностью 4044 километра, пройдет по целому ряду субъектов, входящих в состав Центрального военного округа.

По дороге запланированы остановки на железнодорожных станциях крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья - Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени, Челябинска, Уфы, Самары, Пензы, Саранска, Казани, Ижевска и Перми. 8 мая «Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург, где состоится праздничный гала-концерт окружного ансамбля песни и пляски.

В столицу Мордовии уникальный состав приедет ориентировочно 5 мая. Здесь, как и в других крупных городах, находящихся по маршруту движения, будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона. Почетными гостями праздничных мероприятий станут ветераны и участники войны, труженики тыла, вдовы погибших военнослужащих. Приглашения также получат бойцы поисковых отрядов, члены молодежных организаций, патриотических объединений.

Проект «Эшелоны Победы», напомним, стартовал в 1995 году, в канун празднования 50-летия Великой Победы. В нынешнем году в рамках акции по стране будут курсировать уже не пять, а шесть ретропоездов. «Дополнительный» состав отправится в Калининград. Остальные традиционно проедут по железным дорогам России и Беларуси.

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