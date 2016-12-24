В республике растет производство мяса, молока и яиц

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Мордовиястат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики - сообщил в понедельник о некоторых результатах работы животноводческой отрасли республики.
Так, по данным ведомства, сельскохозяйственные организации увеличили в январе объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, молока - на 7,7% и яиц - на 5,5 процента. Надои на одну корову выросли с 538 килограммов в первом месяце 2019-го до 583 килограммов, яйценоскость кур-несушек с 27 до 28 яиц. Согласно проведенным расчетам, в хозяйствах всех категорий скота и птицы произведено на убой 27,7 тысячи тонн, молока - 35,8 тыс. т, яиц - 123,2 миллиона штук.
Всего на конец января в регионе содержалось 199,9 тысячи голов крупного рогатого скота, или на 3,3 процента меньше, чем в 2019-м. Количество коров сократилось за год на 2 процента, до 72,7 тысячи, овец и коз - на 7,6% (до 37,9 тыс.). Напротив, поголовье свиней выросло более чем на треть - до 489,6 тысячи. В сельхозпредприятиях поголовье КРС сократилось за это время на 2,1 процента (в том числе коров - на 0,7%), овец и коз - на 6,9%. При этом опять-таки наблюдается существенный рост поголовья свиней - на 38,3 процента. Восполнению поголовья коз и овец отчасти способствуют хозяйства населения. В общей структуре поголовья сей показать вырос за год с 86,7 до 89,6 процента.
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