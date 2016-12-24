«Заповедная Мордовия» провела «День рысения»

В Темниковском поселке Пушта, между тем, отметили «День рысения». Праздник, посвященный рыси - живому символу Мордовского государственного природного заповедника имени Петра Смидовича, собрал около 400 туристов. Самым спортивным из них предлагалось принять участие в экологическом лыжном забеге «Бежим за заповедники!», «Веселых стартах» и соревнованиях по хоккею с мячом.

Остальные могли поупражняться в скандинавской ходьбе, стрельбе из капсюльных пистолетов и мушкетов или посетить Чайный клуб. Были и традиционные зимние забавы - катания на санях, изготовление снежных скульптур, «взятие крепости». Примечательно, что на площадках праздника гости получали специальные бонусные жетоны, за которые вручались сувениры и подарки от рыси. Работала и целая Кулинарная улица с горячими блюдами, напитками и полевой кухней. Несмотря на то что «Рысий праздник» проводился впервые, идеи сохранения природного богатства в заповеднике обещают пропагандировать и во все остальные дни.