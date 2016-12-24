В Урусове представят «шедевры валяной обуви»

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Второй республиканский фестиваль народных промыслов «Урусовские валенки» пройдет в ближайшую субботу на территории Урусовского сельского поселения Ардатовского района.
Организаторы этого красочного действа задались целью доказать, что валенки ныне - уже не просто обувь. Ведь их с удовольствием носят не только деревенские пенсионеры, но даже молодые модники, ценящие собственный комфорт, а также высокое качество и экологическую чистоту предметов из своего гардероба.
Помимо традиционной выставки-ярмарки, где будут представлены самые разнообразные виды валенок - от чесанок до дизайнерских изделий, гостей ждут обзорные экскурсии по местному музею, мастер-классы народных умельцев, курсы фильцевания и декоративного оформления поделок, спортивные состязания, катания с ледяной горки, выступления самодеятельных артистов и творческих коллективов.
На игровой поляне «Зимние забавы» желающие смогут продемонстрировать свою удаль в рукопашной «битве» валенками. А на гастрономической площадке всех участников обещают напоить горячим деревенским чаем, угостить пирогами, пряниками и леденцами (сделанными, разумеется, тоже в «валяном» формате). Здесь же будут работать буфеты и полевая кухня.
Праздник в ардатовском селе Урусово начнется в 11 часов.
Актуальные вопросы применения законодательства
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