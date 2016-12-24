В Большеберезниковском районе воссоздали участок Сурского оборонительного рубежа

От «Сириуса» до центра «Мира»
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
Около 400 человек приняли участие в военно-исторической реконструкции Сурского оборонительного рубежа. Традиционная акция, на сей раз посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине строительства рубежа, прошла в минувшую субботу в окрестностях села Николаевка Большеберезниковского района республики.
В течение нескольких часов бойцы поисковых и юнармейских отрядов, члены клубов исторической реконструкции, музейные работники, педагоги, учащиеся кадетских и казачьих классов Мордовии, а также соседних регионов ПФО воссоздали на правом берегу реки Сура кусочек оборонительной линии.
В дальнейшем вырытые здесь окопы, траншеи, блиндажи, огневые точки, противотанковые рвы станут частью экспозиции своеобразного музея под открытым небом, создаваемого в память о событиях октября 1941-го - января 1942 года и беспримерном подвиге мордовских женщин, подростков и стариков. Именно они на 40-градусном морозе построили практически без всякой техники, вручную целый комплекс сооружений, предназначенных для отражения возможных атак гитлеровских войск на подступах к Куйбышеву, Казани, Ульяновску, другим поволжским городам.
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
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