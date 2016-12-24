В центре «Мира» прошел день открытых дверей

Дети и деньги
Республика выполнит все президентские инициативы
С легкой руки Главы РМ Владимира Волкова, посетившего недавно Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира», интерес к данному объекту заметно вырос.
Просьб об организации экскурсий для детей и педагогов оказалось так много, что администрации учреждения пришлось даже провести день открытых дверей. Гостям показали учебные классы и лаборатории, планетарий, творческие студии и тренировочные залы, рассказали, какие исследования проводятся в стенах образовательного центра. Дети смогли пообщаться с местной знаменитостью - роботом по имени… нет, не Бэй, Юн или Джеминг, но Мирослав. А их родители получили из первых уст всю необходимую практическую информацию. В дальнейшем подобные мероприятия будут проходить в «Мире» регулярно.
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