Городские власти начали готовиться к паводку

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На очередной городской планерке Петр Тултаев поручил начать подготовку к весеннему паводку.  «Конечно, мы не можем знать, какие сюрпризы преподнесет нам погода, - пояснил мэр. - Но прогнозы свидетельствуют, что весна, скорее всего, будет ранней. Потому нужно незамедлительно проверить водопропускные трубы в населенных пунктах Саранска и обводной канал в районе инфекционной больницы». Градоначальник подчеркнул, что в прошлом году благодаря своевременно принятым мерам серьезных последствий удалось избежать. Также он посоветовал жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, заранее позаботиться о страховании своего имущества, поскольку у муниципалитета нет законных оснований для начисления и выплаты компенсаций за порчу имущества в период паводка.

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