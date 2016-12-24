Городские власти начали готовиться к паводку

На очередной городской планерке Петр Тултаев поручил начать подготовку к весеннему паводку. «Конечно, мы не можем знать, какие сюрпризы преподнесет нам погода, - пояснил мэр. - Но прогнозы свидетельствуют, что весна, скорее всего, будет ранней. Потому нужно незамедлительно проверить водопропускные трубы в населенных пунктах Саранска и обводной канал в районе инфекционной больницы». Градоначальник подчеркнул, что в прошлом году благодаря своевременно принятым мерам серьезных последствий удалось избежать. Также он посоветовал жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, заранее позаботиться о страховании своего имущества, поскольку у муниципалитета нет законных оснований для начисления и выплаты компенсаций за порчу имущества в период паводка.