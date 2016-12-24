В саранских школах продлили карантин

Решение о продлении карантина в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования Администрация Саранска приняла на основании полученных рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия.

Карантин будет действовать, как минимум, до конца текущей недели, а точнее - по 22 февраля включительно. Из-за продолжительных выходных, однако, занятия возобновятся только 25 февраля.

О внеплановых каникулах, впрочем, речь не идет. «Изучение учебного материала проходит в дистанционном формате, - заявила на оперативном совещании в мэрии заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - Карантин - это не повод приостанавливать учебный процесс».

Напомним, что занятия во всех 46 городских школах были отменены с 12 февраля. На «дистанционку» также отправились ученики 12 школ в районах Мордовии. По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, благодаря принятым мерам уровень заболеваемости заметно снизился. В целом - на 5 процентов, а по гриппу среди школьников - и вовсе с 47,4 до 27 процентов. Другое дело, что эпидпорог по-прежнему превышен. Да и погодные условия все больше способствуют распространению гриппа и ОРВИ.