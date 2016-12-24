Состояние Главы РМ улучшилось, температура нормализовалась

Такую информацию озвучил вчера министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

По словам руководителя ведомства, у Владимира Волкова диагностирована правосторонняя пневмония. Сейчас он проходит соответствующее комплексное лечение, температура нормализовалась. Как утверждается, несмотря на болезнь, Владимир Волков продолжает работать. Он рассматривает обращения, поступающие в его адрес, подписывает документы, держит на контроле ход выполнения ранее принятых решений.

В пятницу, напомним, Глава РМ должен был обратиться с ежегодным Посланием к Государственному Собранию. Но сессию сначала перенесли на два часа, а потом и вовсе отменили. Как заявил тогда все тот же Олег Маркин, у регионального лидера поднялась температура - до 38,5 градуса. Врачи рекомендовали ему воздержаться на какое-то время от публичных выступлений. О новой дате оглашения программного документа пока не сообщается.