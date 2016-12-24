Состояние Главы РМ улучшилось, температура нормализовалась

Дорогой зачет
Преподаватель Саранского кооперативного института получила условный срок за торговлю отметками
Такую информацию озвучил вчера министр здравоохранения РМ Олег Маркин.
По словам руководителя ведомства, у Владимира Волкова диагностирована правосторонняя пневмония. Сейчас он проходит соответствующее комплексное лечение, температура нормализовалась. Как утверждается, несмотря на болезнь, Владимир Волков продолжает работать. Он рассматривает обращения, поступающие в его адрес, подписывает документы, держит на контроле ход выполнения ранее принятых решений.
В пятницу, напомним, Глава РМ должен был обратиться с ежегодным Посланием к Государственному Собранию. Но сессию сначала перенесли на два часа, а потом и вовсе отменили. Как заявил тогда все тот же Олег Маркин, у регионального лидера поднялась температура - до 38,5 градуса. Врачи рекомендовали ему воздержаться на какое-то время от публичных выступлений. О новой дате оглашения программного документа пока не сообщается.
Преподаватель Саранского кооперативного института получила условный срок за торговлю отметками
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