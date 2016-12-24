Сыроваренный завод «Сармич» вошел в число победителей выставки «Продэкспо-2020»

От «Сириуса» до центра «Мира»
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
Предприятие удостоено золотой медали в конкурсе «Лучший продукт» за сыры «Гранд», «Гурман лёгкий» и «Маасдамер».
27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» проходила с 10 по 14 февраля в Москве. По размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка она считается крупнейшей в стране. Ежегодно ее участниками становятся сотни компаний-производителей, представляющих более чем 60 государств мира.
Глава Мордовии побывал в новом комплексе для юных дарований
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