Сыроваренный завод «Сармич» вошел в число победителей выставки «Продэкспо-2020»

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Предприятие удостоено золотой медали в конкурсе «Лучший продукт» за сыры «Гранд», «Гурман лёгкий» и «Маасдамер».

27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» проходила с 10 по 14 февраля в Москве. По размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка она считается крупнейшей в стране. Ежегодно ее участниками становятся сотни компаний-производителей, представляющих более чем 60 государств мира.

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