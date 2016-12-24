Стартовал финальный тур голосования за благоустройство общественных территорий

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Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
С понедельника на официальном сайте администрации г.о. Саранск открыто рейтинговое голосование по выбору общественной территории, предлагаемой для благоустройства в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Соответствующая вкладка находится справа на главной странице. Также в разделе «Опрос общественного мнения» можно ознакомиться с представленными дизайн-проектами и перечнем запланированных мероприятий.
Напомним, что по итогам проведенного с 20 по 29 января опроса в финал вышли четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов. А именно - набережная реки Саранки, бульвар Цаплина, бульвар по проспекту 60 лет Октября и парк по улице Т. Бибиной (в районе пруда и ресторана «Огни Саранска»). Теперь же горожанам предстоит выбрать, какая из них нуждается в благоустройстве в первую очередь.
Продлится голосование до 27 февраля включительно.
В социальных сетях тем временем стартовало альтернативное голосование за благоустройство общественных территорий. Не меньший интерес общественности вызывают и критические замечания местного архитектора Евгения Ширчкова, в пух и прах разгромившего «официальный» проект благоустройства Саранки.
Что стоит за сплетнями о «налоговых пожертвованиях» россиян
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