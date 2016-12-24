Владимир Путин подписал Указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ряду категорий граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, выплата будет произведена гражданам России, постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В течение апреля - мая по 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также вдовы или вдовцы умерших инвалидов и ветеранов либо военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией. Кроме того, по 50 тысяч полагается труженикам тыла (отработавшим в период Великой Отечественной не менее шести месяцев) и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем или гетто.
Финансирование выплат возложено на Правительство России. В Мордовии указанное нововведение коснется около 7400 человек. Следует напомнить, что обычно ветеранам выплачивается ко Дню Победы по 10 тыс. рублей, труженикам тыла - по 5 тысяч.
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