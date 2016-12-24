Первомай столица республики должна встретить во всей красе

Мэр Саранска Петр Тултаев дал поручение начать подготовку к общегородской акции «Чистый город». «Необходимо распределить силы и средства, - заявил он. - Массовые выходы на уборку города после зимы у нас, как правило, начинаются в апреле. Однако последнее слово - за погодой. Если условия позволят, субботники нужно начать раньше. В любом случае к 1 мая все должно быть вычищено».