Дзюдо

Спорт

11 и 12 января в Пензе состоялся открытый межрегиональный юношеский турнир памяти известного тренера, мастера спорта СССР Вячеслава Барашкина.

В соревнованиях приняли участия 200 спортсменов из восьми регионов России. Мордовию на соревнованиях представляли дзюдоисты «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина» и саранских клубов «Боец» и «Лидер».

В младшей возрастной категории, где соперничали юноши 2008 - 2010 годов рождения, бронзовую медаль в весовой категории до 34 кг завоевал представитель «Бойца» Кирилл Амелькин. Вместе с ним в весовой категории до 52 кг третьей в итоговом ранжире стала воспитанница «Лидера» Ева Петрова. Среди девушек в возрастной группе 2006 - 2007 годов рождения отличилась Дарья Щетинина. Выступая в весе до 52 кг, она провела четыре схватки и во всех, включая финальную, одержала досрочные победы. Маргарита Соловьева («Лидер») победила в весовой категории до 44 кг.

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