Неприватизированными в Саранске остаются свыше 9 тысяч жилых помещений

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В минувший понедельник в мэрии города обсуждалась приватизация жилых помещений. Напомним, что с 2017 года приватизация в России бессрочная, а с начала 2019 года в Саранске было приватизировано 399 жилых помещений.
«Неприватизированными остаются 9378 жилых помещений, - сообщила начальник Жилищного управления Татьяна Карасева. - Хотелось бы обратить внимание населения на то, что согласно жилищному законодательству договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя. Это означает, что, если кроме умершего в муниципальной квартире нет прописанных, она отходит муниципалитету».
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