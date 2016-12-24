Неприватизированными в Саранске остаются свыше 9 тысяч жилых помещений

В минувший понедельник в мэрии города обсуждалась приватизация жилых помещений. Напомним, что с 2017 года приватизация в России бессрочная, а с начала 2019 года в Саранске было приватизировано 399 жилых помещений.

«Неприватизированными остаются 9378 жилых помещений, - сообщила начальник Жилищного управления Татьяна Карасева. - Хотелось бы обратить внимание населения на то, что согласно жилищному законодательству договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя. Это означает, что, если кроме умершего в муниципальной квартире нет прописанных, она отходит муниципалитету».