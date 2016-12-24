В самое ближайшее время в Администрации Саранска будет принято решение о необходимости проведения ярмарок выходного дня в период новогодних праздников.

«В связи с тем, что 28 декабря в Саранске состоится республиканская продовольственная ярмарка, а с 1 по 8 января - выходные дни, необходимо принять решение, нужно ли проводить ярмарки выходного дня в этот период, - сказал Петр Тултаев. - Не забывайте, что 15 декабря в Саранске пройдет вторая в этом году ярмарка валенок».

Традиционная большая предновогодняя ярмарка пройдет в этом году 28 декабря. Места ее проведения остаются прежними: в центре города - на ул. Ботевградской (от ул. Полежаева до ул. Васенко), на Светотехстрое - на пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных), на Юго-Западе - на ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой), на Химмаше - на пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольской). Цены на ярмарке будут снижены.

Помимо различных продуктов питания - мясных, молочных, сыра, рыбы, яиц, кондитерских изделий и выпечки - на ярмарке можно будет приобрести ели и сосны. Стоит отметить, на ярмарке пушистые красавицы будут стоить значительно дешевле, нежели на обычных елочных базарах, - около 300 рублей. Кроме того, на всех торговых площадках с концертами выступят артисты. Волонтеры помогут старшему поколению донести покупки до дома или до бесплатных «газелей», которые доставят пенсионеров по районам города.