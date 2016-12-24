Глава РМ потребовал разобраться в особенностях «детсадовских» проектов

В рамках рабочей поездки в Ромодановский район Глава республики в очередной раз уделил внимание детскому саду, возводимому в райцентре по национальным проектам «Образование» и «Демография». Объект стоимостью в 121,9 млн рублей (из которых 73 миллиона выделяет федеральный центр) ныне активно достраивается. Внешние работы практически завершены. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории.

«Детсад сдадим точно в срок, до конца текущего года», - клятвенно заверили представители подрядной организации. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Это 4 основные и 4 ясельные группы». «Нормативы, технологии соблюдаются? Учтите, все недостатки будете исправлять за счет собственных средств, - предупредил Владимир Волков. - Если асфальт, предположим, по весне «поплывет» - заставим переделывать без разговоров!» Строители согласно закивали в ответ.

В ходе дальнейшего осмотра, однако, выяснилось, что в здании оборудовано сразу 14 выходов. «Это что за нормативы такие? - обратился Глава республики уже к руководителям минстроя. - Срочно разберитесь и доложите. Даже если это особенность проекта, ее легко можно счесть избыточной. Ведь стоимость работ, очевидно, возрастает».

В связи с этим Владимир Волков напомнил чиновникам, что детские сады строятся сейчас не только в Ромоданове, но также в Больших Березниках, Дубенках, в селах Пензятка и Белозерье, в поселке Комсомольский. А на территории городского округа Саранск планируется открыть сразу три дошкольных учреждения - на улице Титова, в Ялге и Луховке. «В общей сложности нам надлежит создать более 2 тысяч ясельных мест, полностью ликвидировав тем самым очереди», - подчеркнул Глава Мордовии.



