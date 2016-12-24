Глава Мордовии Владимир Волков поздравил многодетных матерей

Во вторник в Доме республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. Почетными дипломами многодетной матери I, II и III степеней были награждены 22 жительницы республики. Также 20 семейным парам были вручены Почетные дипломы Главы Мордовии «За заслуги в воспитании детей».

- Этот замечательный праздник - День матери - наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес наших мам, бабушек, всех женщин, воспитывающих детей, - обратился к присутствующим Глава Мордовии Владимир Волков. - Чувство поклонения перед материнским сердцем живет в душе каждого из нас. Это сердце способно вместить в себя целый мир для своего ребенка. Никто не может любить так, как мать, страдать, ждать, надеяться, верить, радоваться так, как мать. Низкий поклон вам, мамам, честь и слава!

Как отметил Глава Мордовии, в республике особое внимание уделяется вопросам поддержки семьи, защиты материнства и детства. В последние шесть лет количество многодетных семей выросло в 1,5 раза.

В прошлом году по инициативе Президента страны Владимира Путина было запущено 12 национальных проектов, цель которых - добиться качественного улучшения жизни населения. Владимир Волков подчеркнул, что для Мордовии основным из них является нацпроект «Демография». Улучшению демографической ситуации и укреплению семейных ценностей в республике уделяется приоритетное внимание. Молодым семьям с детьми оказывается материальная поддержка. Для многодетных семей предусмотрен ряд мер поддержки по улучшению жилищных условий, в частности полное погашение оставшейся суммы ипотечного жилищного кредита при рождении четвертого ребенка.

Глава Мордовии вручил многодетным мамам Почетные дипломы и денежные премии. Первой награду за заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций - почетный диплом многодетной матери I степени, а также денежную премию в размере 30 тысяч рублей - получила Ольга Исайкина из Саранска, в семье которой воспитываются 10 детей.

Отметим, что всем награжденным Почетным дипломом многодетной матери устанавливается ежегодная единовременная выплата на проезд в общественном транспорте в сумме 6 тысяч рублей.

Также в этот день высокие награды были вручены многодетным родителям, внесшим большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций. Семейным парам переданы денежные премии в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что почетный диплом многодетной матери в Мордовии был учрежден в 2001 году: право на него и соответствующие льготы имеют женщины, растящие пятерых и более детей. А республиканская награда «За заслуги в воспитании детей» вручается с 2011 года родителям, воспитывающим четверых и более детей.

По доброй традиции в завершение праздника участницам встречи вручили павлопосадские платки и пригласили на праздничный обед.



