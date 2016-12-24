Единый день пенсионной грамотности молодежи

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14 ноября в единый день пенсионной грамотности сотрудники пенсионного фонда рассказали школьникам и студентам Саранска о том, как формируются их пенсионные права, о роли белой зарплаты при формировании пенсии, о пенсионном законодательстве и многом другом. Работники ПФР постарались сделать свои уроки максимально интересными и доступными для ребят.
Ученики из 9-й саранской школы, как и многие другие, решили на экскурсии своими глазами увидеть, как проходит и в чем заключается работа специалистов пенсионного фонда.
«Программа по повышению пенсионной грамотности действует в нашей стране с 2011 года, - отметил управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин. - Она рассчитана на учащихся 9, 10 и 11 классов средних школ, а также на студентов средних специальных учебных заведений. Специалисты и руководство пенсионного фонда рассказывают подрастающему поколению о пенсионной системе, правилах формирования пенсионных прав».
После экскурсии Владимир Василькин провел для школьников открытый урок, рассказав ребятам, из каких составляющих формируется пенсия и от чего зависит ее размер, что такое пенсионный балл и какие вообще бывают виды пенсий.
Наряду с этим перед учащимся выступил заместитель управляющего ОПФР по РМ Александр Коннов, рассказавший о специализированном портале «Школьникам - о будущей пенсии».
«На сайте каждый может самостоятельно пройти первые пенсионные уроки, - подчеркнул Александр Коннов. - Узнать историю создания пенсий в России, разобраться в основах современного пенсионного обеспечения, посчитать, какой может быть потенциальная пенсия, на пенсионном калькуляторе, а также пройти итоговый тест на знание всех пенсионных тонкостей».
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