Где в Саранске принимают отработанные батарейки на утилизацию?

Социум

Пользователи соцсетей интересуются, куда можно сдать старые батарейки. В аналитическую систему «Инцидент менеджмент» попало несколько таких сообщений от жителей Саранска.

Поскольку разлагающиеся источники питания выделяют токсичные вещества, которые плохо влияют на организм человека, их следует правильно утилизировать.

В администрации городского округа Саранск рассказали, где принимают батарейки, отслужившие свой срок:

*ООО «Мордовский экологический комбинат»

Саранск, Александровское шоссе, 30Г

*Сеть магазинов «Эльдорадо»

Саранск, ул. Советская, 55 а; ул. Гагарина, 99 а; ул. Коваленко, 8 а

*Сеть магазинов «М.Видео»

Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 28; ул. Энгельса, 26.

*Гипермаркет «Лента»

Саранск, ул. Волгоградская, 71

Улучшаем экологию вместе! 

Делитесь информацией, если видели контейнеры для отработанных батареек и в других местах.

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