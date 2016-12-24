Где в Саранске принимают отработанные батарейки на утилизацию?

«Все громоздко, гипертрофированно»
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
Пользователи соцсетей интересуются, куда можно сдать старые батарейки. В аналитическую систему «Инцидент менеджмент» попало несколько таких сообщений от жителей Саранска.
Поскольку разлагающиеся источники питания выделяют токсичные вещества, которые плохо влияют на организм человека, их следует правильно утилизировать.
В администрации городского округа Саранск рассказали, где принимают батарейки, отслужившие свой срок:
*ООО «Мордовский экологический комбинат»
Саранск, Александровское шоссе, 30Г
*Сеть магазинов «Эльдорадо»
Саранск, ул. Советская, 55 а; ул. Гагарина, 99 а; ул. Коваленко, 8 а
*Сеть магазинов «М.Видео»
Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 28; ул. Энгельса, 26.
*Гипермаркет «Лента»
Саранск, ул. Волгоградская, 71
Улучшаем экологию вместе!
Делитесь информацией, если видели контейнеры для отработанных батареек и в других местах.
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
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