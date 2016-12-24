Россияне забыли забрать 1,5 миллиона документов на недвижимость

Более 1,5 млн. оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 2019 года. В основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались «невостребованными». Федеральная кадастровая палата разъяснила, где хранятся забытые документы на недвижимость и как можно их получить.

Сегодня прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности проводятся через МФЦ. Четко установленные сроки позволяют заранее знать время получения определенной услуги. Например, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней. Подтверждающие документы о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней после подачи заявления, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для одновременного учета и регистрации требуется не более 12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу. «Отслеживать готовность документов можнов режиме онлайн по номеру заявки на оказание услуги. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют заявителям смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче», - комментирует эксперт филиала Федеральной Кадастровой палаты по Республике Мордовия Ольга Гришенкова.

Готовые документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы будут переданы в архив Кадастровой палаты.

С января по октябрь 2019 года в архив Кадастровой палаты поступило более 1 530 000 «невостребованных» оригиналов документов на недвижимость. Больше всего документов не забрали жители Свердловской области – 154,7 тыс. экземпляров, Томской области – 81,0 тыс., Челябинской области – 69,1 тыс., Республики Татарстан – 65,4 тыс., Курской области – 57,7 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели составили 29,4 тыс. (или 2% от общего числа) и 24,2 тыс. (или 1,6%)соответственно.

Наименьшее число – в Ямало-Ненецком АО (всего два документа), в Республике Дагестан и Республике Алтай (всего несколько десятков), Ростовской и Пензенской областях, Магаданской области и Чукотском АО (менее 300 документов). Ни одного документа не «забыли» жители Республики Ингушетия.

Львиную долю от всего количества документов составили договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы – экземпляры продавцов недвижимости. Около 60% документов на хранении в Кадастровой палате Республики Мордовия – экземпляры договоров купли-продажи со стороны продавцов и договоры дарения со стороны дарителей.

Также популярными «невостребованными» документами стали уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета или других учетно-регистрационных действий, а также оригиналы межевых и технических планов.

«Часто в архив Кадастровой палаты Республики Мордовия поступают документы, подготовленные по итогам оказания самых популярных услуг на рынке недвижимости: это договоры купли-продажи, аренды, дарения, банковские закладные, свидетельства о регистрации права собственности,сведения об объектах из госреестра. Такие документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например, для оформления кредита или продажи собственности. Поэтому каждому владельцу недвижимости следует хранить их у себя дома», - говорит Ольга Гришенкова.

Запросить документы из архива Кадастровой палаты можно в обратном порядке – через МФЦ. Кроме того, можно подать запрос в офисах территориального и межрайонного отделов Кадастровой палаты по месту расположения объекта недвижимости. Эксперт добавляет, что контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить инструкцию по вопросу получения забытых документов также можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8 800 100 34 34 (звонок по России бесплатный).