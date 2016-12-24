Вновь объявлен конкурс на перевозки по новому автобусному маршруту

Взятки от Иоффе
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В мэрии Саранска не намерены отказываться от открытия нового автобусного маршрута сообщением ТЦ «Хозяин» - Светотехстрой - Юго-Запад по Юго-Западному шоссе. Мэр города Петр Тултаев держит этот вопрос на личном контроле.
Напомним, конкурс по этому маршруту уже объявлялся, однако никто из перевозчиков не подал заявку, хотя ранее высказывалось такое желание. В минувший понедельник на оперативном совещании начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что соответствующий конкурс вновь объявлен, и с 17 октября начался прием заявок, который будет вестись до 18 ноября. «Я встречался с перевозчиком, который в мае был у меня на приеме по личным вопросам и готов был заниматься перевозками по этому маршруту, - отметил Петр Тултаев. - Однако по каким-то причинам он не участвовал в конкурсе. Если подаст заявку для участия в этот раз, пусть работает. Главное, чтобы не получилось с этим маршрутом как в прошлый раз, когда никто не захотел участвовать в конкурсе».
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