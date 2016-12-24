На улице Старопосадской в районе Детского парка появится пешеходный переход?

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В субботу к Петру Тултаеву обратилась жительница Саранска с просьбой обустроить пешеходный переход на улице Старопосадской в районе Детского парка.

«Действительно, туда ходит очень много людей, особенно детей с родителями, поэтому направьте запрос в УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Если они согласуют организацию пешеходного перехода на этом участке, то его нужно будет сделать», - обратился с поручением Петр Тултаев к директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.

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