В Саранске будут рациональнее предоставлять земельные участки под строительство

При формировании и выдаче земельных участков под строительство МКД следует предусматривать площади под парковочные места, детские и спортивные площадки. Об этом в минувший понедельник заявил мэр Саранска.

«Чтобы в последующем не было жалоб жителей на недостаточное количество парковочных мест, нужно заранее это продумывать, -– подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Я не против того, чтобы строились объекты, но надо учитывать, есть ли там место. Земельные участки предоставляйте через предусмотренные законодательством конкурсные процедуры. Если у застройщиков или предпринимателей есть интерес, пусть строят на общих основаниях. Нередко бывает так, что берут земельные участки с одним видом разрешенного использования, затем каким-то образом оказывается другой. Часто предоставленные земельные участки простаивают, ничего с ними не делают. Здесь тоже нужно навести порядок!»