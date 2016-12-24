В Саранске будут рациональнее предоставлять земельные участки под строительство

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При формировании и выдаче земельных участков под строительство МКД следует предусматривать площади под парковочные места, детские и спортивные площадки. Об этом в минувший понедельник заявил мэр Саранска.
«Чтобы в последующем не было жалоб жителей на недостаточное количество парковочных мест, нужно заранее это продумывать, -– подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Я не против того, чтобы строились объекты, но надо учитывать, есть ли там место. Земельные участки предоставляйте через предусмотренные законодательством конкурсные процедуры. Если у застройщиков или предпринимателей есть интерес, пусть строят на общих основаниях. Нередко бывает так, что берут земельные участки с одним видом разрешенного использования, затем каким-то образом оказывается другой. Часто предоставленные земельные участки простаивают, ничего с ними не делают. Здесь тоже нужно навести порядок!»
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