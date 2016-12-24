Точки роста туризма в Мордовии

26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton с отельерами и руководителями туристских организаций региона. В формате бизнес-завтрака собравшиеся обсудили вопросы развития отрасли и обменялись новыми идеями. В основном речь шла об увеличении туристического потока, а также о возможном внедрении грантовой системы.

«На сегодняшний день формат бизнес-завтрака считается более эффективным в сравнении с привычными совещаниями, - отметил Александр Савилов. - Главная цель нашей встречи - объединить деловое сообщество, согласовать действия бизнеса и органов власти в решении общих задач по развитию туризма в нашем регионе. Необходимо проводить подобные встречи на регулярной основе, расширяя состав участников. В этот раз мы собрались узким кругом, но уже на следующую встречу рассчитываем пригласить специалистов Корпорации развития Республики Мордовия и Агентства инновационного развития. Надеемся, что на выходе, благодаря вашим пожеланиям и предложениям, мы сможем улучшить ситуацию и найти правильные решения».

Упомянул Савилов и о подписанной премьер-министром России Дмитрием Медведевым стратегии развития туризма в России до 2035 года, а также рекомендовал всем присутствовавшим на встрече как следует ознакомиться с данным документом, так как, на его взгляд, там обозначено множество интересных моментов, которые заслуживают пристального внимания.

Ожидается, что новая концепция будет способствовать комплексному развитию инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма. Одно из приоритетных направлений - развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России, повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках.

На сегодняшний день в сфере туризма в Мордовии, несмотря на все сложности, наметились позитивные тенденции. Так, число размещений в саранских гостиницах за 9 месяцев текущего года выросло на 27 процентов. Как отметили отельеры, этому способствовали крупные мероприятия - в частности, спортивные. Это матчи национальной и молодежной сборных России, организация и проведение чемпионата России по пахоте (в 2020 году в Саранске пройдет даже чемпионат мира), матчи Премьер-лиги с участием футбольного клуба «Тамбов» и топовых команд российского футбола.

Александр Савилов сообщил, что республика наладила партнерские отношения с Российским футбольным союзом. И в дальнейшем наш регион, располагающий суперсовременным стадионом «Мордовия Арена», настроен продолжать бороться за право принимать у себя крупные футбольные события. Впрочем, что конкретно мы сможем увидеть в скором времени в Саранске собственными глазами, озвучено не было. Но не исключено, что Саранск нацеливается на принятие финального матча Олимп-Кубка России (определение площадки для которого находится в стадии переговоров), а быть может, еще один матч молодежной сборной России (предварительная договоренность на этот счет имеется).

Не оставил без внимания Александр Савилов и факт продолжения масштабной работы по вхождению Темникова и расположенного по соседству с ним Санаксарского мужского монастыря, где захоронены мощи адмирала русского флота Федора Ушакова, в паломническо-туристический кластер «Арзамас - Дивеево - Саров». Но ряд факторов - к примеру, неподготовленная инфраструктура - в настоящий момент несколько затрудняет этот процесс.

Программа «Выходные в Саранске» рассчитана на жителей крупных городов и может быть актуальной, и ставка здесь, прежде всего, будет делаться на Москву. Но существует, как заверили представители туристических организаций, и перспектива привлечения на быстротечный отдых в Мордовию жителей северных и уральских регионов. При этом, как подчеркивалось, без механизмов государственно-частного партнерства развивать туризм сложно (на следующем мероприятии данный вопрос планируется рассмотреть детально).

«Нам не нужно изобретать что-то новое, так как все, что работает, уже давно придумано, - подчеркнул один из представителей туристических организаций региона. - Давайте организуем конкурс, например, для журналистов. Чтобы они в подробностях рассказали о преимуществах и достопримечательностях республики. Информационная поддержка туристического потенциала территории используется во многих регионах, причем достаточно успешно».

В результате дискуссии стороны вернулись к вопросу создания при Главе Мордовии совещательного органа по развитию туризма. Бурное обсуждение вызвало желание отельеров уменьшить количество налогов (преимущественно местного уровня), так как существуют страны, в которых отели не облагаются налогами. Но, исходя из того, что это пока невозможно, было выдвинуто предложение о грантовой поддержке, которая могла бы покрыть данные расходы. Также поступило предложение обязать республиканские ведомства проводить на территории Мордовии мероприятия федерального уровня и считать работу в этом направлении одним из ключевых показателей эффективности.