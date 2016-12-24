Число резидентов ТОСЭР «Рузаевка» увеличилось до десяти

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Число резидентов первой в Мордовии территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Рузаевка» увеличилось до десяти. В сентябре текущего года льготный бизнес-статус получили общества с ограниченной ответственностью «Специальное производство» и «Модуль». Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.
Компания «Модуль» обязуется реализовать на территории города стальных магистралей инвестиционный проект по организации сборочного производства электрощитовой продукции и шкафов. Производственная мощность составляет 90 единиц в год на сумму 30 млн рублей. Общая стоимость проекта, который будет реализован в Рузаевке, - 2,6 миллиона рублей. Планируется создание 19 новых рабочих мест.
ООО «Специальное производство» будет заниматься созданием производства бесцветной металлической стренги и бронепокровов. Производственная мощность - 7920 тонн в год на сумму 2,5 млрд рублей. Общая стоимость проекта - 182,45 миллиона рублей. В ходе реализации проекта будет создано не менее 67 рабочих мест.
Всего с момента выхода постановления Правительства РФ № 1165 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка», которое было подписано 27 сентября 2017 года, в ТОСЭР «Рузаевка» вошли десять резидентов с общим объемом инвестиций 1 миллиард 263 миллиона 850 тысяч. Общее количество новых рабочих мест - 799.
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