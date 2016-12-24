НТМ ищет идеального друга

«Вечерний Саранск» начинает новый проект с Народным телевидением Мордовии. В каждом номере мы будем рассказывать о программах, которые выходят в эфире НТМ. Первый материал посвящаем программе о животных «Друг». Смотреть ее нужно каждое воскресенье в 18:10.

Осенью исполняется год, как в эфире телеканала Народное телевидение Мордовии появилась программа «Друг». На данный момент это единственный проект о животных на региональном телевидении. Авторы оценили разнообразие домашних любимцев жителей республики и постарались охватить как традиционные, так и экзотические предпочтения.

Героями программы уже стали хамелеон, для которого выращивают мадагаскарских тараканов, улитки-ахатины, декоративные голуби, шиншиллы, ручной лис и даже миниатюрная домашняя свинка. Но большинство людей все же предпочитают популярных домашних животных - это кролики, хомяки, попугаи, аквариумные рыбки, разнообразные породы и беспородные собаки и кошки. О своих любимцах рассказывают сами хозяева, делятся историями из жизни, тем самым раскрывают характер питомца, показывают преимущества и сложности в его содержании. Но главная цель программы не просто дать зрителю познавательную информацию и показать кадры с милыми животными, но и донести важность ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Мысль о необходимости создавать все условия для любимца, заниматься его развитием, тесно связывать свои хобби с любимыми занятиями питомца передается из программы в программу.

Порода цвергшнауцер отличается обязательным уходом за шерстью питомца. Ирина Девяткина, хозяйка трех собак, это предвидела и получила образование грумера - специалиста по уходу за домашними животными. Теперь ее любимцы всегда аккуратно выстрижены и выглядят прекрасно не только во время выставок. А джек-рассел по имени Гай поддерживает увлечение своей хозяйки - спортсменки Эльмиры Алембековой. Порода подразумевает активный отдых. Поэтому хозяйка гуляет с псом несколько раз в день. А студентка-филолог Алина Морозова задумалась о дополнительном образовании кинолога, увлекшись дрессировкой немецкой овчарки по имени Анвар. Все, кто смотрел

9-й выпуск программы «Друг», были поражены четким выполнением команд, взаимной работой пса и хрупкой девушки, особенно когда собака выполнила прыжок на руки, а потом и на спину хозяйки, и та выстояла. Для этих девушек их питомцы - часть жизни. Мало быть просто хозяином и питомцем - нужно быть друзьями.

Любовь к животным, как и другие ценности, - из детства, этому учат в семье и в школе. Надежда Кукурузяк, хозяйка бенгальского кота, занялась волонтерской деятельностью, пойдя по стопам мамы. И Ольга Девятова любит кошачьих с детства, а теперь прививает любовь к животным своим детям с помощью белого пушистого самоеда, кошки и кота, которому, кстати, более 14 лет. Ведущая программы «Друг» Марина Солонина признается, что с каждой съемкой проекта проникается все большими теплыми чувствами к животным. «Знакомясь с питомцами жителей Мордовии, я чувствую, что привязываюсь к ним. Есть собаки, которые встречают съемочную группу в подъезде, радуются нам, как старым друзьям, лижут руки и лицо, приносят игрушки и вкладывают их в ладони, намекая на игры. Ну как им отказать? Я знаю, что животным нужно время, чтобы принять нового человека, и мне очень приятно, что нам удается их расположить к себе. Видно, животные чувствуют, что и меня, и оператора Андрея Просвиркина дома ждут наши друзья. Со временем я начинаю понимать, почему своих питомцев хозяева называют и детьми, и членами семьи, и бессменными спутниками жизни. За годы дружбы животные и люди становятся родными, понимают друг друга, вместе веселятся и поддерживают, когда грустно. Каждый выпуск начинается с вопроса «Кто из представителей живой природы идеальный друг?». И каждый раз я убеждаюсь, что это он», - рассказывает Марина Солонина.

Конечно, каждый хозяин называет своего питомца самым умным, красивым, послушным, в общем, идеальным. Но некоторые животные уже во время съемок подтверждают слова хозяина. Так, когда Алиса Мухаметзянова знакомила съемочную группу с необычной породой ориентальных кошек, один из представителей сиамов подтверждал слова хозяйки мяуканьем и смотрел понимающим взглядом. Невероятно, но кошки откликались на личные клички, а после предложения продолжить съемку в другой комнате, не сговариваясь, встали, открыли лапой дверь и вышли.

«Иногда они меня поражают. Выполнение команд - это одно, но некоторые животные проявляют свою индивидуальность. Шарпей, с которым мы познакомились в семье Кузьминых, был настолько чистоплотным, что вытирал мордочку полотенцем после питья, а выйдя на крыльцо и увидев мокрую погоду, разворачивался и заходил в дом - отказывался выходить на прогулку, чтобы не пачкать лапы. А собака Евгении Султановой породы шетландская овчарка поразила материнскими инстинктами. Она выращивает не только щенят, но и котят, выходила и воспитала лиса и даже вылизывает новорожденных козлят. Животные могут быть капризными, могут проявлять свою любовь и ревновать», - рассказывает Марина Солонина.

Часто, да практически всегда, люди, обладающие любовью к животным, заводят сразу несколько питомцев. Так, в семье Юлии Баяскиной живут и собака, и кошка, и хомяк. Бывают в их квартире и догонялки, и царапки. Неожиданно для домашних главенствующую позицию среди животных заняла кошка. Живут в мире, потому что получить лапой по морде не хочет никто.

Кстати, собака в семье Баяскиных появилась благодаря специальному блоку в программе «Друг». В конце выпуска автор делает обзор собак и кошек из городского приюта безнадзорных животных. И впервые приехав в приют, Юлия с мужем и дочками выбрала собаку, назвали Ричи. С декабря 2018-го собака живет в доме, за это время подросла, преобразилась и стала ласковым другом и защитником для всех членов семьи.

Приют для безнадзорных животных в Саранске открылся в связи с острой необходимостью помощи бездомным животным, теперь они обрели крышу над головой, они сыты и получают медицинское обеспечение. Но необходима и информационная поддержка, чтобы каждый из брошенных собак и кошек нашел настоящий дом и любящих хозяев.

НТМ продолжает искать новых друзей!

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